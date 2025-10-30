Тежка тайна измъчвала Матю Пери преди смъртта му, намесен е Чарли Шийн

В месеците преди внезапната си смърт актьорът от сериала "Приятели" Матю Пери е бил обременен от личен страх, че колегата му Чарли Шийн може да разкрие подробности за неговото повторно пристрастяване и да разруши публичния му имидж на възстановяващ се, който той се е борил да запази. Според източници, близки до покойния актьор, отношенията на Пери с Шийн са били белязани от неловко напрежение, въпреки че двамата мъже са имали обща история на лични битки и взаимно уважение.

Снимка: Getty Images

Източници, говорили с "Radar Online", твърдят, че Пери се е притеснявал, че откровената природа на Шийн може да застраши усилията му да изглежда трезвен, тъй като Шийн, известен с откровената си личност и бурно минало, "знаел, че Матю не е трезвен". Вътрешен източник твърди: "Чарли сам беше живял този див, хаотичен живот, той можеше да разпознае признаците веднага. Не можеше да го заблудиш."

Шийн по-късно коментира отношенията си с Пери по време на пресконференция за мемоарите си "The Book of Sheen". Актьорът призна, че не е познавал Пери "толкова добре", но е съчувствал на борбите му. "Матю винаги се е борил с демоните си", каза източникът. "Но единственият човек, който наистина можеше да го изобличи, беше Чарли, който е прям и не се интересува от това кого обижда. Това плашеше Матю повече от всичко друго".

Снимка: Getty Images

Шийн също си спомни, че е изпитал внезапно желание да се свърже отново с колегата си, след като е прочел автобиографията на Пери, в която той го споменава мимоходом. "Прочетох книгата му за един ден и ми хареса много. Много се гордея с него и тя ме вдъхнови", каза Шийн. "Тогава реших да се свържа с него, защото съм споменат в книгата му, когато той казва: "Майната му на Чарли Шийн, един ден и аз ще бъда толкова известен. А аз не станах". Той умря три седмици, след като прочетох книгата му."

Смъртта на Пери на 28 октомври 2023 г. по-късно беше обявена за свръхдоза. 54-годишният актьор беше открит в безсъзнание в дома си в Лос Анджелис, с което приключи десетилетната му борба със зависимостта, за която той открито говореше в интервюта и мемоари.

Сестрата на Матю Пери твърди, че усеща неговото присъствие

Снимка: Getty Images

Две години след смъртта му сестрата на Пери, Кейтлин Морисън, каза, че продължава да усеща присъствието на брат си. "Усещам го много често", каза Кейтлин пред "Variety". "И чувам нещата, които той би казал в отговор на случващото се, сякаш той наистина е тук и ги казва. "Може би е така. Не знам. Кой знае? Може би призраците са реални."

Морисън създаде Matthew Perry House, неправителствена организация, която подкрепя хора, борещи се със зависимостта - кауза, която според нея е "естествен" начин да почете паметта на брат си. "За мен беше много естествено да направя това след смъртта му", добави Кейтлин. "Да се опитам да използвам това, което знаех, за да придам някакъв смисъл и цел на това ужасно, ужасно нещо, което не трябваше да се случва."

По повод втората годишнина от смъртта на Пери, тя признава, че болката все още е жива, но говори и за приемане, описвайки събитието като ден, изпълнен с мрак, пише "Marca".