Тотална доминация на Тейлър Суифт: Зае 8 от позициите в Топ 10 на класацията на Billboard

Ден след като покори върха на класацията за албуми на Billboard с презаписаната версия на "1989", певицата Тейлър Суифт оглави и чарта Hot 100 за сингли, заемайки общо осем места в Топ 10, съобщава сайтът на изданието. Суифт си осигури първенството с парчето "Is It Over Now? (Taylor's Version) (From the Vault)".

Песента е от презаписания албум "1989", който стана 13-ият на певицата, позиционирал се на върха в класацията Billboard 200. По този показател Тейлър Суифт е лидер сред жените. Рекордьори са The Beatles с 19 албума, оглавявали класацията, следвани от Джей Зи с 14.

Още: Тейлър Суифт триумфира на наградите на MTV, които така и не се състояха

Снимка: Getty Images

"Is It Over Now? (Taylor's Version)" е 11-ият сингъл, с който певицата застава начело в класацията Hot 100. Суифт измести самата себе си от върха за втори път, с което става първата изпълнителка с подобно постижение. Предишните две седмици тя оглавяваше чарта с парчето "Cruel Summer", което при новата подредба е на шеста позиция. Тейлър Суифт заема общо осем места в Ton 10 със свои сингли. Ето кои са те:

1. "Is It Over Now? (Taylor's Version) (From the Vault)"

2. "Now That We Don't Talk (Taylor's Version) (From the Vault)"

3. "Slut! (Taylor's Version) (From the Vault)"

5. "Say Don't Go (Taylor's Version) (From the Vault)"

6. "Cruel Summer" (Taylor's Version)"

7. "Bad Blood (Taylor's Version)"

9. "Style (Taylor's Version)"

10. "Suburban Legends (Taylor's Version) (From the Vault)"

Още: Тейлър Суифт счупи собствения си Spotify рекорд

Изцяло дамската челна десетка допълват Доджа Кет, класирана на четвърто място с "Paint The Town Red", и Сиза, която заема осмата позиция със "Snooze", допълва БТА. Само преди дни стана ясно, че Тейлър Суифт е номинирана за 20 от наградите на Billboard, а колко от тях ще грабне ще разберем на 19 ноември.