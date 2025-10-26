Трагичната история, белязала Холивуд завинаги

В „Мълхоланд Драйв“ — мрачната и иронична визия на Дейвид Линч за „американската мечта“ — Холивуд е представен като призрачно присъствие, символ на място, където можеш да се превърнеш в звезда също толкова лесно, колкото можеш да изгубиш всичко.

Двойствеността между сиянието и сенките на един жесток и конкурентен свят, изпълнен с ревност, измама и амбиция, скрит зад ярките светлини на града на мечтите, е пресъздадена съвършено в „Мълхоланд Драйв“. Самият филм е вдъхновен от друга класическа история за корупцията в развлекателната индустрия, носеща името на друга легендарна улица — „Сънсет Булевард“.

Снимка: Getty Images

В редица филми, посветени на Холивуд, и особено в тези две творби, се усеща аурата на доминиращия надпис „Hollywood“, издигнат за пръв път върху скалистите хълмове през 1923 г.

Редицата от големи бели метални букви, извисяващи се като модерен храм на слава и обожание, първоначално е поставена, за да рекламира жилищен проект, финансиран от предприемача Хари Чандлър, припомни списание „Far Out“.

С времето надписът се превръща в съвършено отражение на холивудския стремеж към бизнес, успех и блясък. Това, което е било замислено като временен билборд за продажба на скъпи имоти, се превръща в емблематична забележителност — магнит за хора, търсещи слава, пари и разкош.

Какво се случи с последните четири букви от "Hollywoodland"?

Първоначално надписът гласял „Hollywoodland“. Думата „land“ била добавена, за да рекламира жилищния проект на Чандлър в Холивуд. Но заради огромните размери на надписа, нарастващата популярност на киното и господството на Холивуд в развлекателната индустрия, табелата бързо се превърнала в икона, която, за разлика от обикновените реклами, нямалa да бъде премахната.

Тя добива печална известност през 1932 г., когато младата и амбициозна актриса Пег Ентуисъл скача от буквата „H“, след като прекарала лятото в неуспешни опити да се превърне в звезда. Тя загива, падайки върху хълмовете долу, и така увековечава безмилостната природа на индустрията чрез самия си трагичен акт. Макар и по ужасяващ начин, тя действително оставя следа и постига славата, за която винаги е мечтала.

Снимка: Getty Images

Въпреки трагедията, надписът остава. За известно време дори светел нощем. По-късно, когато Търговската камара на Холивуд предприема спешен ремонт, ръководството решава да премахне думата „Land“ през 1949 г., тъй като тя вече не отразявала същността на символа. Надписът вече представял самия Холивуд — не като жилищен проект, а като сърцето на световното кино и мечтите.

Днес знакът „Hollywood“ е самостоятелен символ на свобода, амбиция и илюзии. Макар сегашната конструкция да не е оригиналната — през 1978 г. тя е заменена с по-здрава и модерна версия — любовта към нея остава неизменна.

Хиляди хора продължават да се изкачват до хълма, за да се снимат с него — вечно напомняне за красотата и коварството на града на мечтите.