U2 промениха своя песен, за да почетат жертвите в Израел (ВИДЕО)

По време на свой концерт в Лас Вегас U2 промениха част от текста на песента "Pride (In the Name of Love)", за да почетат жертвите от войната в Израел . Преди да започне песента, фронтменът на групата Боно направи кратко изявление и почти се разплака. Той адресира думите си най-вече към онези младежи, които загинаха, докато бяха на музикален фестивал.