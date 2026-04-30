Участниците, които "изгоряха" от "Hell's Kitchen" на крачка от финала (ВИДЕО)

30 април 2026, 11:02 часа
Снимка: NOVA
Участниците, които "изгоряха" от "Hell's Kitchen" на крачка от финала (ВИДЕО)

Младият сладкар Цветомир Атанасов отпадна от надпреварата за голямата наградата в "Hell’s Kitchen". Той допусна поредица от грешки по време на резервацията, които костваха както възможността на Черните куртки да завършат вечерята, така и мястото му в състезанието. Шеф Ангелов избра прогреса в лицето на Трифонова и участието на Цветомир в Кухнята на Ада приключва на почетното шесто място.​

Възпитаниците на шеф Ангелов и звездните готвачи се впуснаха в ново любопитно съревнование, включващо сръчност, внимание към детайла и бързина. Черните се справиха по-добре с предизвикателството за приготвяне на пресен шаран, а вината за загубата при противниците пое рапърът Йонислав Йотов-Тото.

Вечерната резервация стартира с изненадващо предимство за звездния отбор, благодарение на комплиментите за гостите на ресторанта. Доброто представяне продължи по време на цялата вечеря и завърши с успешно издаване на всички поръчки.

Междувременно претендентите за титлата "Най-добър готвач на България" не се справиха с напрежението, а ключови грешки от станция "Месо и риба", водена от дуото на Цветомир и Трифонова, доведоха до изгонване от кухнята и елиминацията на сладкаря.

По-рано тази седмица миньорът Теодор Венков-Чикагото се сбогува с надпреварата в "Hell’s Kitchen". Той показа сериозни колебания по време на отборното кулинарно предизвикателство и вечерната резервация, което доведе до неговата елиминация в епизода от вторник (28 април). 

Снимка: NOVA

Вечерната резервация изправи звездите пред чисто новото азиатско меню на шеф Ангелов, множество трудности в комуникацията и ново изгонване от кухнята. Високите изисквания на шеф Ангелов за представянето на участниците в този етап на играта не бяха покрити от Теодор-Чикагото, което го лиши от куртката му.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
