Звездите окупираха трибуните на тенис шоуто на Гришо

Докато всички погледи бяха насочени към корта и зрелищния сблъсък между Григор Димитров и Стефанос Циципас, не по-малък интерес предизвикаха и гостите в залата. Тенис галата се превърна в своеобразен парад на популярни лица, които заеха местата си сред публиката и активно подкрепяха любимците си.

Сред гостите бяха Владо Пенев и Марта Вачкова, които не пропуснаха да се насладят на спортното шоу, певицата Поли Генова, моделът Александра Богданска, както и Крис и Елеонора от „Ергенът“. Присъствието на риалити двойката бързо привлече вниманието на феновете, а двамата се оказаха сред най-сниманите гости на събитието.

Оказа се, че за Елеонора това е първа среща с тениса на живо. Тя с интерес следеше всяко разиграване и често търсеше обяснения от Крис, който очевидно е запален по играта и не пропускаше да коментира най-интересните моменти от двубоя. Двамата бяха в отлично настроение и през цялата вечер се радваха на вниманието на фенове и фотографи.

Между отделните части на мача много от гостите се отбиваха в специалния дегустационен бар на PIXELS, който бързо се превърна в една от най-оживените точки в залата. Там посетителите имаха възможност да опитат селекция от вина на марката, сред които PIXELS Совиньон Блан, розето PIXELS и пенливото PIXELS Глера Брут.

Освен спортни емоции, вечерта предложи и много светски моменти – разговори между известни личности, снимки за социалните мрежи и срещи с фенове. Така събитието успя да събере на едно място тенис, лайфстайл атмосфера и част от най-разпознаваемите лица в България.

Не е изненадващо, че още часове след края на мача кадри от залата заляха социалните мрежи, а звездната публика се оказа почти толкова обсъждана, колкото и случващото се на корта.