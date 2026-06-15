Брутални обиди към DARA след участието ѝ на "София Прайд", но тя отговори подобаващо (ВИДЕО)

Когато DARA беше избрана да представя България на "Евровизия" 2026, реакцията далеч не беше еднозначна. Вместо вълна от подкрепа, певицата се сблъска с огромен хейт и негативизъм в социалните мрежи, съмнения относно избора ѝ и критики към начина, по който беше проведена националната селекция. В разгара на скандала натискът върху DARA достига такава степен, че тя публично признава, че е обмисляла да се откаже от участието си.

Вместо да се предаде, поп звездата, за която целият свят говори днес, избира да продължи. Въпреки съмненията, въпреки нападките и въпреки натиска, тя остава вярна на себе си и на мечтата си. Подкрепата на близките ѝ, на професионалния екип около нея и на хората, които вярват в таланта ѝ, се оказва по-силна от омразата в интернет. Всичко това я отвежда до финала на "Евровизия", триумфирайки със завладаващо изпълнение на "Bangaranga".

Снимка: Getty Images

Преминаха всякакви граници

За съжаление езикът на омразата далеч не се изчерпа само с това грандиозно събитие. Оказва се, че DARA е станала жертва на брутални обиди и арогантни изказвания, дори цинизми, след участието ѝ на "София Прайд" в събота, 13 юни.

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На сцената в Княжеската градина, пред хиляди почитатели, певицата подкрепи събитието с изпълнение на "Bangaranga", "Бягаш ли от мен" и новото си емоционалното парче "Ich liebe dich".

Провеждането на "София Прайд 2026" съвпадна с друга мащабна проява в столицата – "Шествието за семейството". За да гарантират спокойното протичане и на двете събития, органите на реда предприеха специална организация, при която маршрутите им бяха ясно разграничени и не се допускаха пресечни точки между участниците.

Снимка: стопкадър / Nadia Travels Worldwide/YouTube

Самата изпълнителка сподели за многобройните хомофобски съобщения, които е получила в социалните мрежи, като дори публикува някои от тях на стори в Instagram профила си. Певицата подчерта, че е решила да покаже част от получените съобщения, защото натрупаната омраза понякога се превръщат в твърде тежък товар, който не може да носи сама.

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Негативните коментари преминаха всякакви граници, като съдържаха обидни квалификации и обвинения към певицата. Нападките към DARA бяха изразени и чрез провокативни въпроси като "На това ли учиш децата?", като повод за това бе решенеието на певицата да подкрепи "София Прайд", участвайки на концерта.

От публикациите на DARA се вижда, че тя е отговорила със завидно спокойствие и доза ирония на грозните изказвания по неин адрес с думите: "Нямам нужда от твоята подкрепа" и "Отиваш в стори".

В отделно стори със своя снимка от сцената DARA сподели на английски: "Всеки в индустрията може да се опита да ме спре да правя това, което правя. Всеки в правителството също може да опита. Но аз винаги съм била момиче от града и няма да предам себе си и днес. Любовта принадлежи на всеки. Да засрамваш хората заради това кои са и кого обичат е остаряло. Или ще израснете с мен, или ще изостанете."

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