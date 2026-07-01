Задава се ново риалити в българския ефир - "Свекървата"

Любовта рядко е изпитание само за двама. Особено когато най-важното мнение е това на майката. Именно тази интригуваща динамика стои в основата на "Свекървата" – новото българско романтично риалити, създадено специално за дигиталната аудитория. Кастингът за първи сезон на онлайн предаването е официално отворен на casting.mediaz.bg.

Повечето за новото риалити

Продукцията на MEDIA Z търси своите първи герои – харизматичен ерген и неговата майка, която ще бъде неразделна част от любовното му приключение, както и уверени и необвързани дами, които не се страхуват да се борят за любовта.

"Свекървата" ще даде възможност на 24 жени да се впуснат в надпревара за сърцето на един мъж. Още от първата им среща обаче ще стане ясно, че истинската любов трябва да устои на оценката на най-важния човек в живота му – неговата майка. Тя ще наблюдава, ще анализира, ще задава неудобните въпроси и ще влияе върху всяка стъпка от развитието на отношенията му с участничките. Финалното решение обаче винаги ще принадлежи на сина.

Любовта, семейните ценности и майчината интуиция ще се сблъскат в новия дигитален формат, който обещава неочаквани обрати и трудни избори, но и истински любовни трепети, които ще оправдаят всяка трудност по пътя към заветното "Да".

Ако сте необвързан мъж, който е готов да срещне любовта, жена, убедена, че може да спечели както сърцето на своя избраник, така и уважението на неговата майка, или майка, която смело заявява, че синът й заслужава най-доброто – "Свекървата" очаква именно вас.

Защото понякога любовта е въпрос на двама. А понякога... на трима.

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