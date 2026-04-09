Заради смъртта на Матю Пери: Кетаминовата кралица влиза в затвора за 15 години

Британско-американска дилърка Джасвин Сангха, наричана "Кетаминовата кралица", която е продала наркотиците, довели до смъртта на звездата от сериала "Приятели" Матю Пери, и се е хвалила, че снабдява елитен кръг холивудски знаменитости, беше осъдена на 15 години затвор.

42-годишната Джасвин Сангха беше една от петте лица, обвинени за смъртта на обичания канадско-американски актьор, който беше намерен в безсъзнание в джакузито на луксозната си къща в Лос Анджелис през 2023 г.

Сангха, с двойно гражданство на САЩ и Великобритания, управлявала наркобизнес от луксозния си апартамент в Лос Анджелис, откъдето разпространявала наркотици на заможни клиенти в столицата на развлеченията в Америка, предаде АФП.

"За да развие бизнеса си, (Сангха) се е представяла като ексклузивен дилър, обслужващ високопоставена холивудска клиентела. Както казала на един клиент през 2020 г.: "Аз съм много подбираща хората" и "това е много VIP кръг от знаменитости", пишат прокурорите в документите за присъдата.

Безкрупулен дилър

Сангха е работила с посредник, Ерик Флеминг, за да продаде 51 флакона кетамин на личния асистент на Пери, Кенет Ивамаса.

Ивамаса многократно е инжектирал на Пери кетамина, който тя му е предоставила, включително на 28 октомври 2023 г., когато му е приложил поне три дози от наркотиците на Сангха, което е убило актьора.

След като Сангха научила новините за внезапната смърт на Пери, тя се опитала да прикрие следите си. "Изтрий всичките ни съобщения", инструктирала тя Флеминг.

Действията на Сангха "показват ладнокръвна безскрупулност и пренебрежение към живота. Тя е избрала печалбата пред хората и действията ѝ са причинили огромна болка на семействата и близките на жертвите", посочват прокурорите.

Разследващите, които претърсили дома на Сангха след смъртта на Пери, открили метамфетамин, кетамин, екстази, кокаин и фалшиви таблетки "Ксанакс", както и машина за броене на пари, везна и устройства за засичане на безжични сигнали и скрити камери.

Източник: БГНЕС