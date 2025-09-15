Защо една от най-известните екшън звезди държи да умира във всеки филм?

Обикновено актьорите обичат да бъдат героите на филма, да оцелеят или, ако умрат, да го направят по възможно най-емоционалния начин. Има обаче един актьор, който иска точно обратното. Това е Дани Трехо, който винаги иска неговият герой във филмите да умре. Това е така, защото обикновено играе престъпници и на 81-годишна възраст все още е активен, макар и с малки роли, но с ясната идея да изпрати послание към света, че престъплението не се отплаща, като това е начинът, по който е намерил да изрази себе си.

През 2020 г. "Buzz Bingo" публикува списъка с актьорите с най-много смъртни случаи в историята на киното, като Трехо заема челното място с 65 смъртни случая. След него се нареждат Кристофър Лий (60 смъртни случая), Ланс Хенриксен (51), Винсънт Прайс (41), Денис Хопър (41), Борис Карлоф (41), Джон Хърт (39), Бела Лугоши (36), Том Сийзмор (36) и Ерик Робъртс (35). Първата смърт на Трехо е в "Death Wish 4" от 1987 г., където той умира от експлозия на бутилка вино.

Легендарната и странна кариера на Дани Трехо

Снимка: Getty Images

Преди да влезе в света на киното, той е бил в затвора за наркотици, по-конкретно през 1968 г., в държавния затвор Соледад в Калифорния, където прекарва 11 години. След освобождаването си бавно се превръща в една от най-обичаните звезди на Холивуд, като най-често играе лошия.

В интервю за "EuroNews" той обяснява: "Преди се биех постоянно. Започнах да употребявам наркотици на много ранна възраст. После започнах да извършвам престъпления и многократно влизах в затвора. Винаги съм мислил, че ще умра в затвора."

Той ясно показва, че в реалния живот нещата не са като във филмите: "Всички мислят, че съм лош човек, но не съм, обичам кученцата". "Мачете" (2010), "От здрач до зори" (1996), "Десперадо" (1995), "Жега" (1995) и "Въздушен конвой" (1997) са някои от най-известните му филми, припомня "Marca".

