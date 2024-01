Защо след раждането на дъщерята на Хари и Меган кралица Елизабет II се вбесила ужасно?

Кралски помощник твърди в предстоящата биография "Чарлз III: Новият крал. Нов съд. Вътрешната история", че покойната кралица е била "толкова ядосана, колкото никога никой не я е виждал", след като херцогът и херцогинята на Съсекс публично заявиха, че са получили одобрение да използват нейния псевдоним от детството за второто си дете, предава Daily Mail.

Queen's fury over naming of baby Lilibet: Aide says monarch was 'as angry as I'd ever seen her' after Harry and Meghan claimed they had her blessing to use childhood nickname https://t.co/HrjyNYVSUu pic.twitter.com/Zsk50c1SYw