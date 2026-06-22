Завръщане на арената: Битките на All Stars превземат “Игри на волята” (СНИМКИ)

След като миналата седмиица официално стана ясно, че Ивет Лалова - Колио ще бъде част от екстремното риалити "Игри на волята" като водеща заедно с Павел Николов, още една вълнуваща новина излезе наяве. Паралелно със снимките на осмия сезон на предаването, ще започнат и битките на All Stars изданието. В интервю за NOVA, в "Събуди се", Лалова и Павел споделиха повече за предстоящите изпитания в шоуто и новите участници.

Снимка: NOVA

Не сте виждали такива участници!

"Много се вълнувам. Нямам търпение с Павката да посрещнем първите племена и да видим първата битка, която реално ще реши целия сезон. За мен това е като шеста Олимпиада – необходима е подготовка и очаквам подобно напрежение", каза Ивет Лалова-Колио.

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"Трябва да се извиня на моите съплеменници, но мога да кажа, че тази година е най-силният и най-бруталният кастинг, който "Игри на волята" са виждали досега. Имаме от всичко: бедни, богати, млади, стари, подготвени и още по-подготвени. Нямаме неподготвени и това е интересното. Колкото и да са разнообразни участниците, този път няма котви или слаби звена. Всички са мръсни машини.

Най-възрастният участник е 59 годишен спортен ветеран, който е голямо име. Имаме и най-силната жена, стъпвала на тази Арена, но след Ивет Лалова, разбира се. Днес ще ги видим на живо в първата битка с три чисто нови елемента, за които участниците не са подготвени. Интересно ми е как ще се справят с тях, измисляйки решението на момента", сподели Павел Николов.

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За All Stars

"Най-голямата новина за този сезон, след мен, разбира се е, че тази година ще има "Игри на волята" All Stars. То ще събере най-силните участници от досегашните сезони. За първи път със сигурност ще има жена победител, защото All Stars ще бъде разделено на двойки – мъж и жена", разкрива Ивет.

Припомняме, че сред класиралите се за All Stars изданието са Момчил, Рълев, Гешев, Калоян, Денислава, Полипенко и други.