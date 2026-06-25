Зендая излезе на червения килим само по тениска на... Спайдър-мен (СНИМКИ)

Когато става дума за Зендая, публиката обикновено очаква висша мода, архивни дизайнерски шедьоври и визии, които изглеждат като създадени специално за историята на червения килим. Но този път актрисата доказа, че истинският стил не винаги се измерва с цената на дрехата.

По време на световното престурне за новия филм "Spider-Man: Brand New Day" Зендая изненада всички в Париж, появявайки се с широка черна тениска с графика на Спайдър-мен отпред. Вместо традиционна дизайнерска рокля, звездата избра по-непринудена визия, която веднага се превърна в една от най-коментираните ѝ появи.

Снимка: Getty Images

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За да запази баланса между уличния стил и елегантността на червения килим, Зендая и нейният дългогодишен стилист Лоу Роуч комбинираха винтидж тениската с бели обувки Christian Louboutin. Най-изненадващият детайл обаче беше произходът на самата дреха — според онлайн източници, Роуч я открил онлайн само за 35 долара (около 31 евро).

Снимка: Getty Images

Визията е още един пример за начина, по който Зендая и Роуч разказват истории чрез дрехите. През годините двамата са създали някои от най-запомнящите се моменти на червения килим — сред тях превръщането на Зендая в модерна Пепеляшка за Мет Гала през 2019 г., появата ѝ с метален гащеризон за премиерата на "Dune: Part Two", както и поредицата от стилни визии, вдъхновени от света на тениса, за филма "Challengers".

Тоалети, вдъхновени от Спайдър-мен

За турнето на "Spider-Man: Brand New Day" модната история продължава с препратки към вселената на супергероя.

За турнето на "Spider-Man: Brand New Day" модната история продължава с препратки към вселената на супергероя. Зендая залага на визии, които комбинират кино естетика и висша мода — с тъмни тонове, мотиви с паяжини и силуети, вдъхновени от Спайдър-мен.

Снимка: Getty Images

В различните градове тя представя разнообразни интерпретации – от елегантни черни рокли и драматични прозрачни материи до по-смели визии с модерно, супергеройско излъчване. Визията, с която се появи в Париж, добавя по-небрежен прочит с тениска на героя, превърната в стилна мини рокля. Всички визии следват една обща линия – игра между персонажа, филма и личния ѝ стил.

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