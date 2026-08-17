Още един син: Съпругата на Георги Костадинов показа СНИМКИ от родилното

Семейството на спортния директор на "Левски" Георги Костадинов и съпругата му Радостина се е увеличило с още един член. Вторият им син, когото са кръстили Самуил, се е родил точно на 15 август, Голяма Богородица. Щастливата новина беше официално съобщена от носителката на титлата "Мис Вселена България" 2015, която написа емоционално послание в социалните мрежи, а също сподели снимки от родилното.

Една радостна и благодарна майка

"Самуил Костадинов - с Божията помощ се случи и Богородица те доведе в нашия свят! Ти си толкова чакан, толкова обичан и толкова силен, дерзай и бъди!

След спешно секцио на 15.08.2026г в 14:16ч се появи вторият ни син!

Огромни, огромни, ОГРОМНИ благодарности на доктор Ташков и екипа на болница "Надежда", че помогнаха нашето чудо да се случи! И тази, като всяка наша история не остана без трудности, но финалът тежи 2970 грама и е дълъг цели 51 сантиметра…. и е същият герой като батко си Гого, който няма търпение да го срещне!"

Голяма трагедия и лъч надежда

Припомняме, че през март 2025 г. семейството преживя изключително тежък период, след като Радостина загуби близнаците им в петия месец от бременността. Тя обаче намери сили да говори публично за случилото се. "Силно вярвам, че всеки от нас идва с мисия на този свят и не искам случилото се на нас да обезкуражава никого, защото въпреки всичко нашето семейство е изпълнено с надежда, сила и любов!", сподели тогава.

Съпругата на Георги Костадинов успя да превъзмогне тази огромна трагедия, като преди време определи новата си бременност като най-голямата изненада, надежда и топлина.