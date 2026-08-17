Появиха се първи кадри от сватбата на Роналдо и Джоржина (ВИДЕО)

Футболната легенда Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес, които на 11 август сключиха брак на интимна церемония в дома си в португалския град Кашкайш, споделиха подробности за този специален ден пред сп. Vogue. Припомняме, че на сватбата са присъствали само петте им деца - близнаците Ева Мария и Матео (9 г.), дъщеря им Алана (8 г.), дъщеря им Бела (4 г.) и 16-годишният Кристиано-младши.

В интервю за сп. Vogue 32-годишната Родригес разкри: "Когато бях малко момиче, мечтаех за най-големия замък, най-голямата карета, най-дългата рокля, корона, пълна с диаманти. А сега си казвам: "Не. Искам нещо интимно, с моето момче и нашите деца у дома". Защото замъци, къщи, острови, коне, коли – всичко това ни е подръка всеки ден. Но нещо интимно, това е по-необичайно за нас".

Поради тази причина двамата са избрали да си кажат официално "Да" "в хола на къщата ни тук... където закусваме, обядваме и вечеряме и където живеем истинския си живот. След 30 години искам децата да си казват: "Нещо прекрасно се случи на тази маса - брачните обети на нашите родители".

Датата не е избрана случайно, точно на 11 август преди 10 години те се срещат за първи път в магазин на Gucci в Мадрид, а също на тази дата миналата година футболистът ѝ предложи брак с впечатляващ диамантен пръстен.

Според Vogue Роналдо и Джорджина ще организират и сватбено тържество, за да отпразнуват своята любов с близките си хора.

За тоалетите им

Изненадващо, Джорджина, която е известна с любовта си към модата и пищните дрехи, се омъжи за любимия си Роналдо в изключително семпъл тоалет, разбира се, на Gucci. Както се вижда от споделените кадри, тя е била в костюм с пола в бяло, но с изключително ефектни бижута на Chopard на стойност 75 милиона долара. 41-годишният футболист пък е бил в бежов костюм и бяла тениска - в същите цветове са били и децата им.

Семейството е най-важно за тях

"Децата знаят, че времето ни принадлежи на тях", казва Джорджина Родригес. И тя, и Кристиано Роналдо – израснали съответно в Испания и Португалия – произлизат от семейства, които Джорджина описва като "по-малко структурирани". За двамата е важно да покажат на децата си "каква е стойността на това да нямаш нищо и на това да имаш всичко". На сватбата им децата са били, по думите на Джорджина, "главни действащи лица – точно както са във всеки наш ден".

Дали ще имат още деца? Не го изключват. Според Роналдо: "Никога не казвам "никога". Джорджина допълва: "Още едно бебе сега би означавало, че у дома ще стане твърде пренаселено. Но когато най-малките станат на 15 или 16 години, ние все още ще сме млади, така че – защо не? Вярно е, че не мога да си представя живота си без малки деца, така че ще видим."