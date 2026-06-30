В Рожен започна изграждането на първия радиотелескоп в България (ВИДЕО)

В Националната астрономическа обсерватория "Рожен" пристигна част от оборудването за първия професионален радиотелескоп в България LOFAR-BG.

Така започва изграждането на първата станция за Югоизточна Европа на най-големия радиотелескоп, с който могат да се видят най-ниските честоти от Земята. С него ще могат да се наблюдават и изследват феномени, свързани със слънчевата активност и магнитните полета в нашата галактика, както и далечни галактики и активни галактични ядра.

LOFAR е най-големият радиотелескоп, който наблюдава на най-ниските честоти

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В Националната астрономическа обсерватория (НАО) „Рожен“ бе доставено част от оборудването за първия професионален радиотелескоп в България LOFAR-BG, който се изгражда на Рожен. Пристигна контейнерът с изчислителна техника, който е основна част от новия радиоастрономически телескоп, който създаваме - LOFAR-BG, заяви пред журналисти Камен Козарев, директор на Института по астрономия с НАО към БАН.

LOFAR-BG е част от европейската система LOFAR с 53 станции, включително българската, разпространени в цяла Европа. Българският радиотелескоп е първата станция на LOFAR за Югоизточна Европа, той ще отвори „нови очи“ за нашата обсерватория и за българската наука към Вселената, уточни Козарев.

LOFAR е най-големият радиотелескоп, който наблюдава на най-ниските честоти, които могат да се наблюдават от Земята, посочи директорът. Според него с новия радиотелескоп на Рожен ще могат да се наблюдават и изследват феномени, свързани със слънчевата активност, с магнитните полета в нашата галактика, дори до далечни галактики и активни галактични ядра.

Контейнерът с изчислителната техника се инсталира на полето на бъдещата станция. Радиотелескопът LOFAR-BG се изгражда в близост до Обсерваторията върху имот, закупен специално за проекта. Българската станция се разполага върху поле с размерите на футболно игрище, уточняват астрономите. LOFAR-BG е различен от обикновените радиотелескопи, които биха си представили хората, защото се състои от голям брой много прости антени, обяснява Козарев. Той допълни, че в контейнера с изчислителна техника ще постъпват сигналите от индивидуалните антени и ще се обработват, преди да бъдат изпратени по високоскоростна оптична връзка до Грьонинген, Нидерландия, където се обобщават. Специално за нуждите на радиотелескопа е изградена бърза оптична възка между Рожен и София, информират от НАО.

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Този телескоп може да се използва както в мрежа, т.е. всичките станции да работят заедно, което позволява огромна резолюция от порядъка на телескопа Хъбъл на тези ниски честоти, така и за самостоятелни наблюдения от Рожен, каза Камен Козарев. Според него LOFAR-BG открива много нови възможности за българските астрономи, които вече участват в съвместни научни изследвания и проекти за наблюдение на Слънцето, звезди, пулсари и други обекти. България е член основател на LOFAR ERIC- европейски консорциум за научна инфраструктура, създаден през 2023 г., предаде БТА.

Проектът LOFAR-BG е част от националната пътна карта за научна инфраструктура на България. Институтът по астрономия е водещ партньор заедно с Техническия, Софийския и Шуменския университет. Изследователите от НАО „Рожен“ се надяват, че с този проект ще се привлекат млади кадри, ще се подготвят новите астрономи на България. При инсталирането на антените през лятото ще се включат 25 стажанти, студенти от различни университети в страната. Те ще участват в създаването на най-новия телескоп в България.

След инсталирането на контейнера, през лятото предстои поставянето на антените и кабелите. Плановете са това да приключи до края на август, а през септември да се проведат тестове и „първа светлина“ на новия радиотелескоп. От НАО „Рожен“ прогнозират LOFAR-BG да започне работа до края на годината.