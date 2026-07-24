До седмица ще са ясни вариантите за мост на пътя Пампорово - Смолян

Проблемът с прекъснатия от свлачище път Пампорово - Смолян, се приближава с още една стъпка към своето разрешаване. До края на следващата седмица се очаква да бъдат готови два варианта на проект за изграждане на мостово съоръжение, което ще осигури трайно решение на проблема.

Това стана ясно, след като народните представители от "Прогресивна България“ от област Смолян Стефан Сабрутев и Петър Стойчев, заедно с областния управител Георги Пепеланов, проведоха работна среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, инж. Венцислав Ангелов – член на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура“, и представители на Агенцията, посветена на възстановяването на пътя Смолян – Пампорово и на най-важните инфраструктурни проблеми в област Смолян.

Добрата новина е, че работата по възстановяването на засегнатия участък напредва с ускорени темпове. Свлачището остава активно и се наблюдава ежедневно от геолози, а до края на следващата седмица се очаква да бъдат готови два варианта на проект за изграждане на мостово съоръжение, което ще осигури трайно решение на проблема.

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Активност и по други проекти

На срещата беше обсъдено и свлачището в района на Тикале, където процедурите вече са задействани. Очаква се подробният устройствен план да бъде одобрен в кратки срокове, а строителните дейности да започнат в началото на септември.

Добри новини има и за републиканската пътна мрежа в областта. До края на юли започват дейности по подмяна на пътни знаци, мантинели и полагане на нова пътна маркировка, а до края на август трябва да бъдат отстранени най-належащите проблеми по републиканските пътища в Смолянска област.

"За нас най-важното е хората в региона да получат сигурни пътища, навременни действия и реални резултати. Продължаваме да работим заедно с държавните институции, за да защитим интереса на жителите на Смолянска област“, уточниха още от "Прогресивна България“ – Смолян.

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