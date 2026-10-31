Най-важните новини за деня: 31 октомври 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 31 октомври 2026 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ФЕДЕРАЛНИ ЩАТИ ВМЕСТО ЕС: ПЪРВАТА РЕФОРМА Е ДА ИМА ЕДНА АРМИЯ

Европейските федералисти представиха на еврокомисаря по отбраната Андрюс Кубилюс план за постоянна "28-ма европейска армия", Европейски съвет за сигурност и идея поне 50% от инвестициите в отбрана на държавите-членки да са насочени към съвместни програми. Комитетът за действие за Съединените европейски щати връчи на Кубилюс програма с предложения по време на среща в Брюксел - това съобщи Съюза на европейските федералисти. Кубилюс приветства дискусията, но планът не е приет като политика на ЕС.

СЯНКАТА НА ПУТИН РАЗЦЕПИ Г-20 В САЩ: РАЗКОЛ И БОЙКОТ НА СНИМКАТА С ЛАВРОВ

Опитът на американския президент Доналд Тръмп да интегрира отново агресора Русия в международната общност очаквано доведе до разкол на срещата на външните министри на Г-20 в Атланта. Домакинът САЩ изпрати покана на путинския външен министър Сергей Лавров, но "забрави" да покани Южна Африка, която е член на организацията. Коментар за това как протече първият ден от двудневното събитие направи The Guardian, подчертавайки, че срещата се оказа близо до бойкот заради планираната обща снимка с Лавров.

САЩ СПИРАТ ВСИЧКАТА ПОМОЩ: ОЦЕНКА КОЛКО МОЖЕ ДА ИЗДЪРЖИ УКРАЙНА

Украйна може да продължи да се бори в продължение на много месеци, потенциално години, без големи нови пакети от помощ от САЩ. Загубата на достъп до американски разузнавателни данни, сателитни комуникации и критични оръжейни доставки би направила тази война значително по-трудна за Украйна почти веднага. Това е категоричната оценка на CNN.

ОЛЕШКИ: МЕЖДУ СПАСЕНИЕТО НА ХОРА ОТ ГЛАДНА СМЪРТ И КАК ПУТИН ПРЕТОПЯВА УКРАЙНА (ВИДЕО)

750 души е предвидено да бъдат евакуирани от окупирания от руската армия украински град Олешки, който се намира на източния бряг на река Днепър, в Херсонска област. Това написа в своя профил в "Х" първата дама на САЩ Мелания Тръмп. В Олешки се смята, че има около 2000 души, а общо в района - 6000 цивилни - Още: Мелания Тръмп зад кулисите в Олешки. Какво правят 4-ма независими журналисти на терен?

ТРЪМП И РЕЖИМЪТ В КРЕМЪЛ ВСЕ ПОВЕЧЕ "ТРЕПТЯТ" В ЕДНА ЧЕСТОТА. ЗЕЛЕНСКИ: КАТО НЕ ИСКАТЕ МИР, УДРЯМЕ МОЩНО В СИБИР (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският външен министър Сергей Лавров хем обвини администрацията на Доналд Тръмп, че предоставя повече разузнавателна информация на Украйна спрямо предишни правителства на САЩ, хем даде старт на нов епизод, в който Москва изкушава Вашингтон с икономически сделки. "В списание The Atlantic, ако не се лъжа, излезе обширна статия относно предоставянето на разузнавателни данни на украинците. Тези разузнавателни данни са от ключово значение за техните удари върху руска територия, включително и дълбоко в руска територия. При сегашната администрация и настоящото ръководство на ЦРУ този обмен на разузнавателна информация не само е продължил, но и се е засилил", заяви топ дипломатът на Руската федерация.

УДАР СЛЕД УДАР ПРЕЗ 2026: УКРАЙНА ПОРАЗЯВА РУСКА РАФИНЕРИЯ НА ВСЕКИ ТРИ ДНИ, АГРЕСОРЪТ ГУБИ МИЛИАРДИ И ПРАВИ КАЛПАВ БЕНЗИН

Украинските удари с дронове срещу руската петролна инфраструктура се превръщат във все по-сериозно предизвикателство за енергийния сектор на Русия. Атаките не само нарушават работата на рафинериите и ограничават износа на горива, но и създават допълнителен натиск върху вътрешния пазар, държавните финанси и международните доставки на дизел. Според Международната агенция по енергетика (IEA) кампанията срещу руските нефтопреработвателни заводи се е засилила значително през последните 18-19 месеца.

В ОЧАКВАНЕ НА АТАКА: МОДЖТАБА ХАМЕНЕЙ НАРЕДИ НА АРМИЯТА ДА ЕЛИМИНИРА "ВСЯКАКВА ВРАЖЕСКА ЗАПЛАХА" НЕЗАВИСИМО КЪДЕ Е

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей нареди на въоръжените сили на страната да реагират незабавно на "всякаква вражеска заплаха независимо от географското ѝ разположение", става ясно от изявление, публикувано на неговия канал в приложението Телеграм, цитирано от Ройтерс.