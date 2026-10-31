Пътниците от катастрофиралия автобус край Одрин вече пътуват обратно към България

Пътниците от автобуса с български туристи, катастрофирал в района на турския град Одрин, вече пътуват обратно към България с друг автобус, изпратен от Русе. Това съобщи за БТА Стелиан Николов, управител на „Автошкола Николов“ и собственик на катастрофиралия автобус.

В автобуса са пътували общо 51 души от Русе за Истанбул. По първоначални данни при инцидента са пострадали десет души. Четирима от тях са настанени в болница за лечение, а други пострадали, които по-рано са били приети в лечебно заведение, са го напуснали по собствено желание.

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Николов, който се е движел непосредствено зад автобуса, разказа, че катастрофата е станала заради паркиран без светлини камион в тъмната част на пътя. В района е имало дъжд и мъгла, а отдясно били паркирани и други камиони.

„Камионът се вижда в последния момент, без да е обозначен по никакъв начин. Автобусът се опита да го избегне, но не успя и го закачи. Ако ударът беше челно, със сигурност щеше да бъде фатален“, каза Николов, цитиран от БТА.

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Той допълни, че след сблъсъка от камиона започнали да се разпиляват касетки и други предмети. Въпреки това успял да премине между двата автомобила и да помогне на пострадалите.

По думите на Николов, идващият след това от Русе автобус, който да прибере хората, се е забавил заради продължителни проверки на границата от страна на турските власти. Катастрофиралият автобус е оставен на паркинг в Одрин, а пътниците са продължили пътуването си с другия автобус заедно с багажа си.