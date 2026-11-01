"Има значителни щети": Рафинерия на "Лукойл" гори, руски губернатор го признава и казва за 100 свалени дрона (ВИДЕО)

"Промишлено съоръжение" в област Нижни Новгород е претърпяло "значителни щети". Думите са на губернатора на областта Глеб Никитин, той ги написа в официално съобщение в Телеграм след поредната масирана украинска атака с дронове.

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Каква е била целта? Позната - поредната рафинерия, този път "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово. Никитин не признава направо, че рафинерията е поразена, но има достатъчно видеокадри, които го потвърждават.

"Мащабна атака с дронове е извършена през нощта и сутринта в Нижегородска област: над 100 дрона са унищожени. Според предварителните данни няма жертви. Промишлено съоръжение в Кстовски район е понесло значителни щети. Оценките на щетите по гражданската инфраструктура и имущество продължават", гласи съобщението на Никитин в официалния му канал в Телеграм.

Според украинския мониторингов канал Exilenova+ са поразени инсталациите AVT-6, AVT-5 и и инсталацията 35/11-600, която е отговорна за производство на катран. Рафинерията е една от най-големите в Русия - с годишен обем на преработка на суров петрол от около 17 млн. тона.

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В Киев - пак проблеми с тока

Междувременно, най-големият оператор на части ТЕЦ-ове в Украйна ДТЕК обяви, че в Киев са наложени аварийни прекъсвания на електрозахранването поради постоянни обстрели на енергийната система. "Инженерите работят за възстановяване на повреденото оборудване веднага щом ситуацията със сигурността позволява. Правим всичко възможно, за да възстановим електрозахранването в домовете на жителите на Киев възможно най-скоро", добавят от ДТЕК в официалния си канал в Телеграм.