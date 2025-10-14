Войната в Украйна:

113 г. от създаването на бойната ни авиация: Ще видим самолетът на Димитър Списаревски ето къде

14 октомври 2025, 15:43 часа 368 прочитания 0 коментара
Българските Военновъздушни сили (ВВС) ще отбележат навършването на 113 години бойна авиация с мероприятия в град София, съобщиха от БТА.

На празника на авиацията и българските Военновъздушни сили на 16 октомври 2025 г. от 09:00 часа на Паметника на летеца до Народното събрание в столицата ще бъдат поднесени цветя и венци. От 10:30 часа в Централен военен клуб започва тържественото честване с награждаване на личен състав и концертна програма на Представителния духов оркестър на ВВС.

На празника предстои на бъде открита и реплика в мащаб 1:1 на самолета на Димитър Списаревски модел "Месершмит-109 G-2", създадена от Румен Чакъров по инициатива на Асоциацията за история и бъдеще на българската авиация. Откриването е обявено от 11:00 на 16 октомври в Националния исторически музей (НИМ).

Източник: БГНЕС

Създателите на репликата на машината напомнят, че по време на бомбардировките на София през Втората световна война 27-годишният поручик Димитър Списаревски се жертва като забива самолета си във вражески бомбардировач, за да спаси други българи.

Дължината на машината е 9 метра, размахът на крилата достига 10 метра. Дървената конструкция изцяло е покрита с алуминиева ламарина, както е и оригиналният самолет. Спазени са и всички надписи. Репликата ще бъде дарена и ще остане в Националния исторически музей.

В същия ден от 14:30 в Столична община, на среща с близки и роднини на загинали пилоти от орляка на Списаревски, ще бъдат връчени грамоти, а 11 улици в квартал "Дружба" ще бъдат именувани с техните имена и в тяхна памет. 

Александра Йошева
