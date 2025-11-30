Даниел Митов се срещна с децата на загинали полицаи и пожарникари

Деца на загинали и пострадали при изпълнение на служебния дълг полицаи и пожарникари се събраха на традиционното Коледно тържество, провеждано в рамките на Националната благотворителна кампания на МВР. Събитието, което се организира за 22-ра поредна година, отново събра десетки деца от София и страната, съобщиха от пресцентъра на МВР. Още: "Говорят хора, които нямат идея какво приказват": Вътрешният министър защити полицаите и милиардите за заплати

МВР гледа с надежда напред

Снимка: БГНЕС

"В дните преди Коледа преосмисляме изминалата година и поглеждаме с надежда напред. Вярвам, че инициативата ни ще бъде успешна. Продължаваме да ви подкрепяме", каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов. Той подчерта, че финансовата помощ е само малка част от ангажимента на държавата към тези деца: "Знайте, че тук имате голямо семейство, което държи на вас и иска да сте успешни. Ние сме с вас, за да ви дадем сили да вървите напред."

Още: Данни, че хиляди в МВР избягват физически изпит: какви са последствията?

По време на тържеството председателят на Съвета на директорите на "Видеолукс Холдинг" Тодор Белчев съобщи, че и тази година компаниите "Технополис" и "Практикер" увеличават стойността на предоставяните ваучери. Всяко от децата получи ваучери на стойност 1 600 лева за пазаруване в хипермаркетите на "Технополис". "Тази инициатива е наша мисия - да дадем на всяко дете усещането за подкрепа и внимание", каза Белчев.

Министерството на вътрешните работи също осигури финансова подкрепа - по сметките на всяко от 57-те деца са преведени по 2 000 лева. Средствата са събрани чрез дарения по набирателната сметка на кампанията, чрез SMS-и на кратък номер 1866 и чрез доброволни удръжки от възнагражденията на служители на МВР.

Още: Всеки трети нарушител на средната скорост у нас е с чуждестранна регистрация