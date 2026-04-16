22 градуса преди бурята. Времето утре - 17 април 2026 г.

16 април 2026, 13:12 часа 376 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
На 17 април 2026 г. минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 9°. Утре облачността над страната ще бъде разкъсана, главно над Южна България предимно значителна и на отделни места в югозападните райони ще има превалявания от дъжд. Привечер от северозапад облачността ще се увеличи и ще започнат валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, по-ниски по Черноморието, а в София – около 20°.показва прогнозата за времето на НИМХ.

Сняг в планините

Над планините облачността ще е разкъсана, главно в Рило-Родопската област по-често значителна и на места там ще има валежи от дъжд, по най-високите върхове – от дъжд и сняг. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.

Облаци над Черноморието

По Черноморието облачността ще е разкъсана до значителна в следобедните часове. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 13°-16°. Температурата на морската вода е 11°-12°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето времето времето утре
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес