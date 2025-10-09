31 декември и 2 януари ще са почивни дни

Правителството предлага 31 декември 2025 г. (сряда) и 2 януари 2026 г. (петък) да бъдат обявени за почивни дни във връзка с въвеждането на еврото в България. Това става ясно от доклад, изготвен от министъра на финансите Теменужка Петкова. В документа се посочва, че целта е да се осигури плавен преход към новата валута и да се гарантира безпроблемната работа на финансовата система по време на промяната.

Петкова аргументира предложението с необходимостта в дните на прехода да се извършат ключови технически и организационни дейности – като настройване, актуализиране и обезпечаване на информационни и финансови системи, така че те да функционират нормално в новата валутна среда. Още: КЗП установи 83 нарушения на закона за еврото само за ден

"Техническа пренастройка"

"Определянето на тези два дни като почивни ще даде възможност за техническа пренастройка и адаптация както на финансовия, така и на нефинансовия сектор. Това ще минимизира оперативните рискове и ще осигури гладко преминаване към еврото", пише в доклада. Още: Заради еврото: БНБ закупи над два тона злато на международните пазари

Според Петкова решението е ключово не само за успешното приключване на практическата подготовка, но и за подчертаване на значимостта на събитието – историческа стъпка за страната по пътя към пълната интеграция в еврозоната.