55 000 лева ще бъдат раздадени на финала на българското първенство по електронни спортове тази неделя

Тази неделя, 26 февруари, ще се проведе дългоочакваният финал на най-голямата лига за електронни спортове у нас! В продължение на 4 месеца всеки петък, събота и неделя любителите на електронни спортове гледаха на живо мачовете по CS:GO и League of Legends, част от родния шампионат. За първа година, откакто A1 Gaming League стартира, CS:GO форматът беше изготвен по т.нар. Швейцарска система така, че да включва и международно участие, което предизвика още по-голям интерес у феновете и насочи още по-голямо световно внимание към българската сцена. Мачовете от четвъртфинали и полуфинали бяха гледани от над 60 000 зрители, а особено голяма беше еуфорията след класирането на българския отбор VOYVODA за финала. Отборът на VOYVODA ще се изправи срещу румънската организация NEXUS, силен претендент за титлата, който се представя на изключително високо световно ниво.

Веднага след финала по CS:GO в неделя ще се проведе и решаващият мач от дисциплината League of Legends във формат Best of 5. Шампионът ще трябва да извоюва 3 победи, за да вдигне титлата, а напрежението ще е огромно, тъй като и двата отбора са много добре познати на българската сцена. Random 5 е сред най-популярните и световнопризнати отбори, който заема винаги челни позиции в класирането от създаването на шампионата през 2018 година.

Takeover е вторият отбор, който ще се бори със зъби и нокти за победата именно срещу тима на Random 5, с който вече се срещнаха по време на плейофите и заради който бяха изпратени в долната част (Low bracket) на схемата. Именно там загубилите отбори получават втори шанс да стигнат до големия финал. Шампионската неделя стартира от 14:00 часа в най-голямата стрийминг платформа Twitch TV със специално студио, интересни гости и награди от партньорите на лигата – А1, Huawei, Lenovo Legion, Ozone.bg и TP-Link.

Сезонът на A1 Gaming League започна през октомври 2022 и промяна имаше единствено във формата, в който се състезават играчите в дисциплина CS:GO. След квалификационната фаза, общо 16 български отбора продължиха напред към A1 Gaming League Bulgarian Stage и изиграха цели 33 срещи. Първите 8 отбора си разделиха по 4 000 лева от наградния фонд и се впуснаха в следващото и най-ново предизвикателство – A1 Gaming League International Stage, където ги очакваха 8 предварително поканени международни отбора. Форматът при League of Legends се запази през този сезон. След отворените локални квалификации напред продължиха 8 отбора, които се състезаваха помежду си в основната фаза на шампионата.