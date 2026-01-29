Десетки общини ще се включат в тазгодишното честване на Седмицата на брака в България

Кметове от над 40 български общини и райони се очаква да се включат и тази година в подкрепа на брака и семейните ценности в рамките на 15-тото издание на Международната Седмица на брака, която ще се проведе в България от 7 до 14 февруари 2026 г.

С юбилейни чествания, конкурси, изложби, фестивали, бракосъчетаване, поздравителни адреси, специални декори за семейни снимки и др. ще се включат общините тази година. Най-много от тях ще почетат двойки с дългогодишен брак, ще отменят административните такси за сключване на брак през седмицата и ще организират оригинални конкурси, които насърчават любовта и семейната близост.

Разнообразни инициативи в подкрепа на семейството

В инициативата се включват и някои от най-големите общини в страната – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен, Хасково, Ловеч, Пазарджик и Русе. Общините ще изразят своята подкрепа чрез редица вдъхновяващи инициативи:

Почитане на двойки с най-дълъг брак в София, Белоградчик, Брацигово, Бяла обл. Варна, Гурково, Козлодуй, Левски, Момчилград, Панагюрище, район Южен – Пловдив, Столична община, район Нови Искър и район Панчарево – София.

Юбилейни чествания на семейни годишнини в Ардино, Белоградчик, Брацигово, Вълчи дол, Козлодуй, Костинброд, Ловеч и Стара Загора.

Отмяна на административните такси за сключване на брак между 7 и 14 февруари в Ардино, Козлодуй, Левски, Момчилград, район Нови Искър, Своге, Хасково и Плевен.

Още: Може ли бракът ви да повлияе на здравето ви?

Поздравителни адреси и подаръци за двойките, които ще сключат брак по време на инициативата, в Ардино, Варна и Стара Загора.

Почитане на многодетни семейства в Ардино, Вълчи дол, Горна Оряховица, район Южен – Пловдив и район Връбница – София.

Отличаване на дългогодишни служители в обредните домове – Вълчи дол.

Лично бракосъчетаване от кметовете в Ардино, Козлодуй и район Нови Искър- София.

Събития и конкурси за семействата

Тази година общините подготвят и богата програма от конкурси и събития, насърчаващи любовта, креативността и семейната сплотеност:

Асеновград ще организира тържествена среща с шест семейни двойки, които празнуват 50 години съвместен живот, и ще открие фотокът за семейни снимки, достъпен за всички граждани.

Русе стартира конкурс за видеоклипове „Още сме заедно и сме в Русе“, в който двойки ще споделят своята история и любов към града. В центъра ще има фоторамка „Заедно в Русе“, а ще бъде наградена и най-възрастната женена двойка.

Гурково ще реализира детска изложба „Семейството през моите очи“ и ще постави пейка на любовта в парка.

Козлодуй организира конкурс със снимки „Преди и сега“, в който семейства ще представят сватбена и актуална снимка, а победителите ще получат романтична вечеря за двама.

Панагюрище ще събере двойки с най-дълъг и най-скорошен брак за разговор за ценностите на българското семейство.

Созопол ще бъде домакин на националния фестивал „Красив роман е любовта“.

Район Връбница – София ще проведе конкурс за най-забавна сватбена снимка.

Стара Загора подготвя онлайн конкурс във Facebook – „Мястото, където започна нашият семеен живот“, както и инициатива с рисунки от деца „Любовта през детските очи“.

Шабла ще представи изложба „Корени на любовта – истории за брак, време и род“.

В Петрич подготвят документален филм за дългогодишен служител в обредния дом в града, който ще се излъчи от местните телевизии.

Сопот – ще наградят двойките, сключили брак през изминалата година по време на Старопланинския събор на любовта и виното.

Още: Съд анулира брак заради реч, написана от изкуствен интелект

Послание и цел

Седмицата на брака се отбелязва в България от 2012 г., като част от Международната Седмица на брака, която ежегодно се отбелязва в 30 страни по света. Целта ѝ е да насърчи двойките да отделят време един за друг, да укрепват близостта и да изграждат стабилни, любящи и устойчиви отношения.

Инициативата у нас включва множество събития за семейни и несемейни, родители и деца, интервюта с популярни двойки, ежегоден конкурс и практични предизвикателства за задълбочаване на близостта между съпрузите. Повече информация за конкурса, събитията и начините за участие в Седмицата на брака може да намерите на сайта brak.bg и на Facebook страницата fb.com/brak.bg.

"Насърчаващо е да виждаме как все повече общини осъзнават, че здравите семейни отношения са в основата на благоденствието на децата и на цялото ни общество. Благодарни сме за активното им участие и грижа към българските семейства", споделя Михаела Джоргова, координатор на екипа на Седмицата на брака в България.