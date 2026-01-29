Още един партньор на Тръмп поглежда към Пекин: Стармър отиде с бизнесмени в Китай и видя "огромни възможности" (ВИДЕО)

Президентът на Китай Си Дзинпин и британският премиер Киър Стармър се срещнаха в Пекин на 29 януари, поставяйки основите за възстановяване на отношенията между двете страни в момент, в който връзките между САЩ и европейските им съюзници са разклатени. Министър-председателят на Обединеното кралство обяви, че вижда "огромни възможности" в Китайската народна република, което показва как все повече от най-важните партньори на Вашингтон гледат натам.

Стармър е първият британски лидер, който посещава Китай след Тереза Мей през 2018 г. Той се стреми да съживи забавената икономика на Великобритания и пътува с голяма бизнес делегация, в която са включени мениджъри от банкови, фармацевтични и автомобилни компании.

Стармър: Години наред отношенията ни с Китай са непостоянни, но той е важен за нас

Британският премиер постави акцент върху бизнеса пред сигурността и правата на човека. С това политикът от Лейбъристката партия се разграничи от досегашните премиери консерватори. „В продължение на години подходът ни към Китай беше белязан от непостоянство – от горещо към студено, от Златен век към Ледена епоха. Но харесва ли ни или не, Китай е важен за Обединеното кралство“, заяви той в официално съобщение за посещението.

„В наш национален интерес е да си сътрудничим с Китай“, добави той пред репортери в сряда след пристигането си в Пекин. „Има огромни възможности, които могат да бъдат реализирани".

Баланс между благоразположение от Си и гняв от Тръмп

Стармър се опитва да спечели благоразположението на Пекин, без да провокира гнева на Доналд Тръмп. Пътуването му идва само няколко дни след като републиканецът заплаши да наложи 100-процентна митническа ставка на Канада - един от двата най-важни търговски партньора на САЩ, ако премиерът Марк Карни сключи търговско споразумение за свободна търговия с Китай. Няма индикации, че се готви такава сделка, макар Карни да се съгласи да намали вносните мита върху някои китайски електромобили по време на посещението си в Пекин по-рано този месец: Канада обяви ще сключи ли споразумение за свободна търговия с Китай.

Напрежението между САЩ и Европа също се засили след заплахите на Тръмп да завземе Гренландия, която принадлежи на членката на НАТО Дания. По-рано този месец американският президент заплаши да наложи мита на Великобритания и други европейски страни, освен ако Гренландия не бъде продадена на САЩ. Той обаче оттегли предупрежденията си.

Серия от посещения на западни лидери в Китай

За Си Дзинпин пътуването на Стармър е поредното от серия посещения на западни лидери. Китай ги представя като доказателство, че за разлика от САЩ, азиатската страна е стабилна световна сила, на която може да се има доверие. Зад кулисите обаче Пекин е разтърсен от един от най-големите политически скандали от години насам след чистката на най-висшия генерал Чжан Юся през уикенда на фона на съобщения за опит за военен преврат и сваляне на Си: Какво се случва в Китай? Медиен рупор на държавата се обърна срещу Си Дзинпин (ВИДЕО).

В понеделник Си Дзинпин беше домакин на премиера на Финландия Петери Орпо. През декември той посрещна президента на Франция Еманюел Макрон, а след около месец се очаква канцлерът на Германия Фридрих Мерц да посети Китай.

„Все повече проницателни личности на запад осъзнават, че сляпото следване на един-единствен хегемон и прекъсването на глобалните връзки в крайна сметка подкопават развитието и просперитета на собствените им страни“, се казва в редакционна статия на вестника на Комунистическата партия в Китай Global Times, цитирана от The New York Times.

Във Великобритания притискат Стармър заради китайския шпионаж

Дори и Стармър да се опитва да подчертае ползите от сътрудничеството с Китай в областта на търговията, той е подложен на политически натиск в собствената си страна да се заеме с докладите за китайски шпионаж в Обединеното кралство.

Правозащитни групи също го призовават да поиска освобождаването на продемократичния дисидент от Хонконг Джими Лай - бивш медиен магнат и британски гражданин, който през декември беше осъден за престъпления срещу националната сигурност.

