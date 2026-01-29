Лайфстайл:

След заплахите на САЩ: Мексико спря петрола за Куба

Мексико е отменило петролна доставка за Куба, потвърди президентът на страната Клаудия Шейнбаум. Тя обаче настоя, че решението е "суверенно" и не е отговор на натиск от САЩ, пише Гардиън.

Недостигът на гориво причинява все по-сериозни прекъсвания на електрозахранването в Куба, а Мексико е най-големият доставчик на петрол за острова, откакто САЩ блокираха доставките от Венецуела миналия месец.

В понеделник Bloomberg съобщи, че Pemex - мексиканската държавна петролна компания, се е отказала от плановете си да изпрати така необходимата доставка до Куба този месец.

"Това е суверенно решение и се взема в момента, когато е необходимо", заяви Шайнбаум.

Страх от САЩ

Отменената пратка идва на фона на информации, че мексиканското правителство тайно е обмисляло дали да продължи да изпраща петрол до Куба заради страх от репресии от страна на САЩ.

След като САЩ заловиха и предадоха на съда венецуелския президент Николас Мадуро в началото на годината, те сякаш насочиха вниманието си към Куба - дългогодишен съюзник на Венецуела. "НЯМА ДА ИМА ПОВЕЧЕ ПЕТРОЛ ИЛИ ПАРИ, КОИТО ДА ОТИВАТ В КУБА – НУЛА!", написа американският президент Доналд Тръмп в публикация в Truth Social от 11 януари.

Шейнбаум избегна въпроса дали отменената пратка е еднократен акт или може да представлява дългосрочно спиране на доставките на петрол, като същевременно потвърди позицията на Мексико против блокадата на САЩ срещу Куба.

"Куба е под блокада от твърде много години. И тази блокада е причинила проблеми със снабдяването на острова", заяви Шейнбаум. "Мексико винаги е проявявало солидарност и Мексико ще продължи да проявява солидарност", допълни тя.

Въпросът за доставките на петрол до Куба е труден за Шейнбаум, която се стреми да покаже на администрацията на Тръмп, че Мексико е партньор в търговията и сигурността, без да отчуждава лявото крило на партията си.

Администрацията на Тръмп наскоро повтори заплахите си за едностранни военни удари срещу картелите за трафик на наркотици в Мексико, точно когато двете страни започват да предоговарят споразумението за свободна търговия в Северна Америка USMCA на стойност трилион долара.

Тръмп обяви наземни удари по Мексико

Картелите управляват Мексико. Много е тъжно да се гледа какво се е случило с тази страна. Неутрализирахме 97% от наркотиците, идващи по море, и сега ще започнем наземни удари по картелите. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в обширно интервю за Fox News.

Според Тръмп САЩ вече са блокирали огромната част от доставките на наркотици по море и сега възнамеряват да разширят операциите си и по суша. Той определи ситуацията в страната като "тъжна", тъй като наркокартелите на практика я контролират.

В интервюто Тръмп засегна и задържания от американските сили танкер "Маринера" от сенчестия флот, превозващ санкциониран петрол. Той коментира, че руснаците не са се намесили да го защитят с подводницата си и военните си кораби в близост, а бързо са напуснали мястото.

Тръмп коментира и ситуацията в Куба, която по думите му е напълно зависима от Венецуела за финансиране и доставки на петрол, и че без подкрепа от страна на Венецуела Хавана не може да съществува в сегашния си вид.

Десислава Любомирова
