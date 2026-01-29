Спорт:

Сръбската и македонската граници отново затворени за камиони

29 януари 2026, 09:33 часа 317 прочитания 0 коментара
Сръбската и македонската граници отново затворени за камиони

На сръбска територия не се пропускат товарни автомобили на всички гранични пунктове с България. Движението на леки коли и автобуси в двете посоки не е преустановено, съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция", цитирани от БТА.

Още: Две наши граници затворени за камиони

Съобщението се позовава на информация от сръбските гранични власти, според която шофьори на камиони от Сърбия провеждат блокада на товарните терминали на граничните пунктове към страните от Шенген. Поради тази причина на сръбска територия не се пропускат товарни автомобили на всички гранични пунктове с България. 

Преустановено е пропускането на товарни автомобили на границата с Република Северна Македония, поради стачни действия там. Леки коли и автобуси преминават без ограничения.

Още: Граничен пункт от сръбска страна затворен за камиони

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На границата с Гърция от 20 януари през граничния преход „Рудозем“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“. На граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове на границата с Турция и всички гранични преходи с Румъния.

Още: Вдигнаха блокадите: Гръцките фермери на среща с Мицотакис

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Сърбия камиони пътна блокада затворени граници
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес