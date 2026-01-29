Пребил сина си и жена си: Мъж с обвинение за домашно насилие

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 44-годишен мъж, нанесъл телесни повреди на непълнолетния си син и на жената, с която живее във фактическо съпружеско съжителство. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

Според събраните до момента доказателства на 27 януари около 02.30 часа в апартамент в ж.к “Младост 2” в София, обвиняемият П.И. е удрял с юмруци в главата, лицето, тялото и ръцете, и ритал в бъбреците жената, с която живее. Обвиняемият ударил с юмрук дясната ръка и ритал в корема 17-годишния си син. Вследствие на ударите П.И. е причинил на жена си и на сина си леки телесни повреди.

Обвиняемият се заканил с убийство на жената, с която живее, като я хванал за крака и започнал да я дърпа в посока към отворения прозорец, казвайки й, че ще я изхвърли през прозореца.

Деянията са извършени в условията на домашно насилие.

По случая се води досъдбно производство за престъпления, за които се предвиждат наказания “лишаване от свобода”. С постановление на наблюдаващ прокурор П.И. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

