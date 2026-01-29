Оставката на Румен Радев:

Пребил сина си и жена си: Мъж с обвинение за домашно насилие

29 януари 2026, 10:59 часа 252 прочитания 0 коментара
Пребил сина си и жена си: Мъж с обвинение за домашно насилие

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 44-годишен мъж, нанесъл телесни повреди на непълнолетния си син и на жената, с която живее във фактическо съпружеско съжителство. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет

Според събраните до момента доказателства на 27 януари около 02.30 часа в апартамент в ж.к “Младост 2” в София, обвиняемият П.И. е удрял с юмруци в главата, лицето, тялото и ръцете, и ритал в бъбреците жената, с която живее. Обвиняемият ударил с юмрук дясната ръка и ритал в корема 17-годишния си син. Вследствие на ударите П.И. е причинил на жена си и на сина си леки телесни повреди.

Обвиняемият се заканил с убийство на жената, с която живее, като я хванал за крака и започнал да я дърпа в посока към отворения прозорец, казвайки й, че ще я изхвърли през прозореца.

Още: Системно тормозил родителите си: Мъж е задържан за домашно насилие

Деянията са извършени в условията на домашно насилие.

По случая се води досъдбно производство за престъпления, за които се предвиждат наказания “лишаване от свобода”. С постановление на наблюдаващ прокурор П.И. е задържан за срок до 72 часа.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Още: Уж европейската държава, в която мъжкият гняв се счита за оправдан, а страхът на жената - за преувеличен

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Домашно насилие обвинение заплаха за убийство лека телесна повреда
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес