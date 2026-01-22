Спорт:

22 януари 2026, 10:57 часа 204 прочитания 0 коментара
АПИ: Пътищата се почистват и са проходими (СНИМКИ)

475 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Трасетата са почистени и проходими при зимни условия. Сняг в момента вали в областите Благоевград, Видин, Враца, Плевен, Стара Загора, Ловеч, Пазарджик и Шумен, като дейностите по зимно поддържане на републиканската пътна мрежа продължават, за да се гарантира безопасно пътуване. Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили по път III-385 Шипково – Рибарица и през проходите “Превала“ и “Троянски“. Екипите на пътноподдържащите фирми предприемат необходимите действия за осигуряване на движението при зимни условия.

Снимка АПИ

За повишаване на безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали.

Възможни ограничения на трафика

Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) призовава шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника.

Снимки БГНЕС

Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
