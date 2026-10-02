DARA ще се среща с феновете си в Бургас, Велико Търново и София

Фен срещите ще се проведат на паркингите на Kaufland

Близо 12 хил. фенове се включиха за пет дни в томболата за спечелване на билет за фен срещите с DARA, организирани от Kaufland. Те ще се проведат в началото на октомври в магазините на веригата в три града - Бургас (05.10.), Велико Търново (06.10.) и София (08.10.) от 18:30 ч.

Поради огромния интерес, достъпът до срещите ще бъде ограничен, като за всяка среща са раздадени по 200 двойни билета.

Спечелилите ще получат своите електронни билети с баркод по имейл, а инициалите им са публикувани на сайта на Kaufland. При влизане баркодът трябва да бъде представен за сканиране. Притежателят на билета и избраният от него придружител трябва да пристигнат заедно.

Общо 600 двойни билета бяха раздадени. На събитията спечелилите ще могат да се срещнат лично с победителката на Евровизия през 2026 г., да се снимат с нея и да получат автограф.