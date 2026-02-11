Караджов подписа края на монопола на БДЖ: Частните влакове у нас получиха линии

"За първи път в България ще има повече от един железопътен оператор, който да извършва пътнически превози. И за първи път частен оператор ще вози пътници по националната железопътна мрежа след проведена открита, недискриминационна и прозрачна процедура". Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов, който подписа в сряда 12-годишни договори с избраните изпълнители по процедурата за възлагане на пътнически железопътни превози.

След проведена открита и конкурентна процедура Западният регион, който обхваща около 75% от всички железопътни превози в България, се възлага на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД. За останалите два региона - Северен (14% от превозите) и Южен (11%) - на първо място в процедурата е класирано дружеството „Ивкони Експрес“ ЕАД, съобщава БТА.

По този начин се прекратява монополът на БДЖ. Пътниците ще се превозват от 13 декември, договорът е за срок от 12 години. До тогава ще трябва да се реши въпросът със служителите на БДЖ, които обслужват тези линии.

Още: Тръгват частните скоростни влакове по линията София - Бургас, ще имат само две спирки

За първи път у нас

Вицепремиерът в оставка подчерта, че с подписването на 12-годишните договори държавата на практика приключва ключова реформа, заложена в Плана за възстановяване и устойчивост. По думите му без навременното изпълнение на ангажиментите България е рискувала не само забавяне, но и загуба на част от средствата, предвидени за инвестиции в подвижен състав.

Министърът отбеляза, че процедурата е проведена в пълно съответствие с Европейската комисия и обществени обсъждания със синдикати, превозвачи, представители на академичната общност и неправителствени организации. „Вместо формално решение, което впоследствие да бъде оспорвано, изградихме модел, който е предварително съгласуван и съвместим с европейските правила“, посочи той.

Още: Край на монопола на БДЖ: Нов играч взе 1/4 от влаковете в страната

Караджов бе категоричен, че държавата не се оттегля от сектора. „Държавата запазва ключовата си роля – тя определя обхвата на услугата, стандартите за качество, упражнява контрол и осигурява основната част от финансирането“, каза той. Подвижният състав, закупен със средства по европейски програми, както и този, който предстои да бъде придобит, остава държавна собственост и ще се предоставя за ползване на операторите за срока на договорите, след което ще се връща в договореното състояние.

До 13 декември тази година операторите трябва да подготвят системите си, да уредят въпросите по разпределението и поддръжката на подвижния състав и да гарантират плавен преход към новия модел. „Очакванията на хората са ясни - по-високо качество, по-точни влакове и по-комфортно пътуване“, заяви Караджов.

Кой къде ще работи?

Той обърна специално внимание на социалния елемент на реформата. Процедурата предвижда общо 813 служители от БДЖ да преминат към „Ивкони Експрес“ при запазване на досегашните им условия на труд. „Това не са просто щатни бройки, а професионалисти с опит и знание. Стабилността на системата зависи от тях“, подчерта министърът.

Още: Караджов раздава обещания: До 2029 г. ремонтираме изцяло релсите на БДЖ

По думите му предстоят още две стъпки за завършване на реформата – приемането на Закона за обществения транспорт от Народното събрание и одобрението на техническото задание за единния електронен билет.

„Подписаните договори не са техническа формалност, а ключова структурна реформа. Това е трудна, но неизбежна стъпка, без която модернизацията на железопътния транспорт в България няма как да се случи“, каза Караджов.