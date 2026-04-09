БЧК срещу политическите атаки: Не ни въвличайте в агитация

09 април 2026, 14:19 часа 288 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
БЧК срещу политическите атаки: Не ни въвличайте в агитация

Български червен кръст (БЧК) остро осъди опитите организацията да бъде въвличана в политическа агитация чрез разпространяване на неверни твърдения и манипулативни внушения, заявиха от хуманитарната организация в позиция до медиите. В нея се казва и че през последните седмици в различни населени места се наблюдават случаи, при които чрез извадени от контекста факти, стари снимки или невярна информация се правят опити да се внуши, че предоставянето на помощи е обвързано с политически послания.

Припомняме, че вчера служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов коментира в Хасково сигнал за агитация в сграда, в която БЧК раздава хранителни помощи. 

Край на мълчанието

От БЧК подчертават, че подобни твърдения представляват злоупотреба с общественото доверие към организацията, която е най-голямата хуманитарна структура в страната.

Организацията припомня, че дейността ѝ се ръководи от принципите на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец – хуманност, неутралност, безпристрастност и независимост, които гарантират, че помощта достига до нуждаещите се без политическо влияние.

По данни на БЧК раздаването на хранителни пакети, включително по европейски програми, се извършва при строго определени правила и пълна прозрачност. Списъците с нуждаещи се се изготвят от Агенция за социално подпомагане, а в самия процес участват единствено служители и доброволци на организацията, без присъствие на политически представители.

От БЧК определят разпространяваните твърдения като манипулация на общественото мнение и заявяват, че няма да допуснат името на организацията да бъде използвано за политически цели.

Организацията заявява подкрепа за своите служители и доброволци и подчертава, че ще съдейства на компетентните институции при подадени сигнали, както и ще предприеме действия срещу клеветнически кампании.

От БЧК призовават политическите сили и обществените говорители да не използват хуманитарната дейност за политически внушения, тъй като това вреди както на организацията, така и на стотиците хиляди нуждаещи се от помощ.

В заключение от организацията заявяват, че остават ангажирани с мисията си да помагат безпристрастно и независимо на хората в нужда.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
БЧК български червен кръст предизборна агитация
