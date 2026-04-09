Край на държавните пари за "пътна помощ"

Да се спре изплащането на суми по услугата „пътна помощ“ към фирмите, които имат договори за текущ ремонт и поддържане на пътища. Дейността ще бъде оставена на свободния пазар. Това е разпоредил служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов. "Издадени са писмени указания до всички Областни пътни управления и „Автомагистрали“ ЕАД да не изискват и да не подават заявки за подобна „безплатна“ услуга", поясни министърът.

Найденов заяви, че държавата се оттегля от тази по думите му "неприсъща дейност" и оставя услугата на конкурентния пазар, където собствениците на автомобили сами да избират доставчик. Прекратява се практиката МВР да задължава авариралите шофьори да ползват само определената „държавна“ пътна помощ.

След направена проверка в търговския регистър, е установено, че организацията, която днес протестира на Околовръстното шосе на София, не е легитимна работодателска структура, а сдружение с частни интереси, регистрирано през октомври 2025 г.

Регионалният министър обясни и че по тази причина не ги е приел досега. Найденов избори редица браншови и други организации със съответната представителност, с които ведомството работи.