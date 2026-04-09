"Красива България" преобразява училища и болници в 49 общини

Детски ясли и градини, училища, читалища, административни сгради, болници и социални услуги в 49 общини ще се ремонтират и обновят по Проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика. По него през 2026 г. ще се финансират 52 проекта за подобряване на обществената, образователната и социалната инфраструктура. Общата стойност на одобрените проекти е малко над 9 млн. евро.

От тях 3,58 млн. евро се осигуряват по Проект „Красива България”, а останалата част е съфинансиране от бенефициентите.

Очаква се при изпълнението на одобрените проектни предложения да бъдат наети най-малко 515 работници. От тях поне 155 ще са регистрирани в бюрата по труда безработни.

В рамките на Проект „Красива България” през 2026 г. ще се проведат и 15 квалификационни курса. Те ще помогнат за обучението и последващата успешна реализация на пазара на труда на над 140 безработни.