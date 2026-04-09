CNN: В Тихия океан се формира климатична аномалия, която ще бъде усетена от целия свят още тази година

CNN съобщава, че в Тихия океан се формира климатична аномалия, която ще бъде усетена от целия свят. Ако прогнозата се сбъдне, световните рекорди за максимални температури ще бъдат счупени през 2026 и 2027 г.

Аномалия в Тихия океан

Урагани в една част на света и суши в друга ще бъдат резултатът от тази аномалия, според учените.

В Тихия океан се формира мощно климатично явление Ел Ниньо, което потенциално може значително да промени метеорологичните модели по цялата планета през следващите месеци. Според CNN учените са все по-уверени не само, че то ще настъпи скоро, но и че може да се превърне в едно от най-силните в историята.

Според изследователите, Ел Ниньо може да започне да се развива в края на лятото или началото на есента. Има обаче индикации, че това явление може да достигне нивото на така нареченото „супер Ел Ниньо“ – рядък и значително по-мощен вариант. Отбелязва се, че подобни събития са редки, но имат много по-сериозни последици за глобалния климат.

Учените обясняват, че Ел Ниньо се появява, когато температурите на повърхностните води в тропическия Тихи океан надвишават средните нива с поне 0,5°C. За „супер“ Ел Ниньо тази температура трябва да надвишава 2°C. Някои съвременни климатични модели вече предсказват точно този сценарий.

В момента под повърхността на океана се регистрират големи обеми необичайно топла вода, която се движи от западната към източната част на Тихия океан. Това се счита за ключов предвестник на Ел Ниньо. Експертите отбелязват, че промените в температурата на океана предизвикват верижна реакция в атмосферата, влияейки върху разпределението на валежите и моделите на вятъра в световен мащаб.

Очаква се въздействието на Ел Ниньо да се усети различно в различните части на света. По-конкретно, в Австралия и части от Южна Америка рискът от суши и горски пожари се увеличава, докато в Източна Африка и части от Азия са възможни проливни дъждове и наводнения. В Съединените щати това явление обикновено носи интензивни зимни бури и увеличава риска от наводнения в южните щати.

Ел Ниньо може да повлияе и на сезона на ураганите в Атлантическия океан. Повишеното срязване на вятъра в горните слоеве на атмосферата може да затрудни образуването на тропически бури.

Учените отбелязват и глобален ефект - отделянето на големи количества топлина от океана в атмосферата ускорява покачването на средната температура на планетата.

„Ако се развие силно Ел Ниньо и продължи до зимата, почти е гарантирано, че 2026, 2027 или и двете години ще поставят нови рекорди за най-високи температури, откакто инструменталните записи са започнали през 19-ти век“, се казва в статията.

Въпреки това, учените подчертават, че остава значителна несигурност относно силата на бъдещото събитие. Прогнозите, направени през пролетта, традиционно са по-малко точни поради така наречената „пролетна предсказваща бариера“.

