Правителството на Гюров:

Смърт на Подбалканския път: Мъж загина при катастрофа

09 април 2026, 15:48 часа 337 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Тежка катастрофа отне човешки живот на Подбалканския път в участъка между селата Долно Сахране и Дунавци.

Инцидентът е станал днес, малко след обяд, съобщават от Агенция “Пътна инфраструктура“(АПИ). На мястото веднага са изпратени екипи на “Пътна полиция" и Спешна помощ.

Минути преди 14.00 часа районът е отцепен заради извършване на оглед, а движението е силно затруднено. Пътните полицаи пренасочват трафика по обходни маршрути.

Причините за инцидента все още се изясняват, като се работи по няколко версии за фаталния сблъсък. Шофьорите се призовават да карат с повишено внимание в района на произшествието.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Катастрофа полиция загинал Подбалкански път
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес