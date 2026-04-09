Днес, 9 април, силите за безпилотни системи на Украйна са унищожили още една зенитно-ракетна система (ЗРК) "Тор-М1", разположена в окупираната от руснаците Донецка област. Това съобщи командващият подразделението в украинската армия Роберт Бровди с позивна Мадяр във Facebook.

За отминалите 9 дни от април това е девета поредна унищожена ЗРК за руснаците, съобщи още той.

Припомняме, че Мадяр бе основател първоначално на малка доброволческа група от оператори на дронове "Птиците на Мадяр", която в началото на войната беше част от Териториалната отбрана. По-късно тя премина към 59-та отделна мотопехотна бригада, а когато дроновете доказаха своята ефективност, през 2024 г. групата бе издигната до 414-ти отделен полк за ударни безпилотни авиационни системи. Заради огромния успех на неговата тактика, днес подразделението му е разгърнато в първия по рода си такъв отделен полк в рамките на украинските въоръжени сили.

Преди войната Роберт Бровди е бил успешен бизнесмен и политик в Закарпатието. Днес той е със звание майор като успя да изгради своята бригада почти от нулата главно чрез дарения и доброволци.

