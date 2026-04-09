Украинската армия вдигна темпото: 9 дни от април, 9 унищожени руски ЗРК (ВИДЕО)

09 април 2026, 15:32 часа 756 прочитания 0 коментара

Днес, 9 април, силите за безпилотни системи на Украйна са унищожили още една зенитно-ракетна система (ЗРК) "Тор-М1", разположена в окупираната от руснаците Донецка област. Това съобщи командващият подразделението в украинската армия Роберт Бровди с позивна Мадяр във Facebook. 

За отминалите 9 дни от април това е девета поредна унищожена ЗРК за руснаците, съобщи още той.

Припомняме, че Мадяр бе основател първоначално на малка доброволческа група от оператори на дронове "Птиците на Мадяр", която в началото на войната беше част от Териториалната отбрана. По-късно тя премина към 59-та отделна мотопехотна бригада, а когато дроновете доказаха своята ефективност, през 2024 г. групата бе издигната до 414-ти отделен полк за ударни безпилотни авиационни системи. Заради огромния успех на неговата тактика, днес подразделението му е разгърнато в първия по рода си такъв отделен полк в рамките на украинските въоръжени сили.

Преди войната Роберт Бровди е бил успешен бизнесмен и политик в Закарпатието. Днес той е със звание майор като успя да изгради своята бригада почти от нулата главно чрез дарения и доброволци.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова Отговорен редактор
война Украйна ЗРК украински дронове Роберт Бровди
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес