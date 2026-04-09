Иран: Разделете се с илюзията, че ще спрем да обогатяваме уран, няма да стане

Иран няма да се откаже от правото си да обогатява уран дори при евентуални мирни преговори със САЩ. Това каза директорът на иранската организация за атомна енергия Мохамад Еслами. В изказване в кулоарите на възпоменателната служба за покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей, провеждаща се днес, Еслами отхвърли искането Иран да се откаже от обогатяването на уран, съобщи иранската новинарска агенция ИСНА, цитирана от ДПА.

„Това са техните желания, и тези желания ще бъдат погребани“, каза той, визирайки САЩ.

Още преди да започне войната в региона, представители на Вашингтон и Техеран водеха преговори относно спорната ядрена програма на Иран. Техеран отрича да работи по програма за ядрени оръжия, въпреки че обогатява уран.

След като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви във вторник двуседмично примирие, се очаква ирански и американски представители да се срещнат в Исламабад утре, 10 април, за да преговарят за дългосрочно мирно споразумение.