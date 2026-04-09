Шарено като великденски яйца! Прогноза за времето през празниците

На 10 април 2026 г., Разпети петък облачността ще е значителна и на места в югоизточната половина от страната ще има превалявания от дъжд, в планините – от сняг. В нощните и сутрешните часове на места в Североизточна България, Предбалкана и по високите полета дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Ще духа слаб до умерен северозападен, в Източна България – североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните – между 7° и 12°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Велика събота

На 11 април 2026 г., Велика събота, облачността ще се задържи значителна и все още на отделни места, главно в югозападните и планинските райони, ще има валежи. Ще се задържи хладно.

Времето на Великден

На Великден - 12 април 2026 г. и понеделник ще преобладава слънчево време. Над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югоизток. Дневните температури ще се повишат и през втория ден максималните ще бъдат между 15° и 20°.

