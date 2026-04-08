Абсурден е изборът между хляба и бюлетината, заяви в Хасково служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов пред медиите. Министърът се срещна с главния секретар на МВР и служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев, а поводът за срещата беше използването на инструментите на социалната сисема за влияние върху изборните резултати.

Той обърна внимание, че над 25 хил. души получават подкрепа по линия на европейската солидарност.

Адемов уточни, че е служебен министър на труда и социалната политика, изпълнява ангажиментите, които са сформирани при създаването на служебния кабинет чрез президента на републиката. "Тя ни задъжи чрез министър-председателя хоризонтално във всички министерства да се ангажираме с честността и прозрачността на изборите", каза Адемов.

Последният сигнал

Припомняме, че тези дни тревожен сигнал за оказван натиск, отправяне на заплахи и извършване на неправомерни действия спрямо потребители на социални услуги и лица от уязвими групи е получен в полицията в Смолян, обяви и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев в своя профил във Facebook. По думите му целта на тези действия е "недопустимо и цинично влияние върху вота на предстоящите избори в Доспат".

"Особено обезпокоително е, че в сигнала се посочва лице, заемащо длъжност в структура на Дирекция „Социално подпомагане", което злоупотребява със служебното си положение и достъпа си до хора в най-уязвимо положение", поясни той.