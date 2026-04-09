Стотици вече са жертвите след удара по най-гъсто населените квартали на Бейрут

Броят на жертвите в Бейрут след израелските удари вчера по последни данни за 9 април е нараснал до 254 загинали, а не първоначалните 112, които бяха съобщени по-рано. Ранените са над 1150, пишат Reuters и Al Jazeera. Атаката вчера бе след като Израел обяви, че Ливан не е част от примирието, въпреки че президентът на Иран Масуд Пезешкиан и посредникът в преговорите Пакистан твърдят точно обратното.

В сряда израелските военни заявиха, че са извършили "най-големия координиран удар в Ливан" от началото на конфликта. Най-силно засегнати се оказаха най-гъсто заселените квартали в Бейрут.

Американският обществен радио-телевизионен оператор PBS цитира вчера президента на САЩ Доналд Тръмп, който също заяви, че Ливан не бил част от двуседмичното споразумение за прекратяване на огъня.

Утре, 9 април, е обявен за Ден на траур в Ливан. Ще бъде преустановена работата на всички държавни агенции, общини и обществени организации, ще бъдат спрени редовните радио и телевизионни програми и ще бъдат излъчвани само материали, съобразени с националната трагедия, заяви ливанският премиер Наваф Салам.

Междувременно днес Израел продължава въздушните си атаки срещу райони и населени места в Южен Ливан. Израелски бойни самолети са атакували тази сутрин Клайла и Хирбет Селм в района Крум в Южен Ливан, близо до границата с Израел, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА). Има удар и срещу град Дуейр, който е бил насочен срещу жилищна и търговска сграда в квартал Ал Уади. Бомбардиран е и стадионът в град Ал Шаркия, като отломките и развалините са блокирали главния път между Ал Шаркия и Дуейр. Град Джебшит също е бил подложен на втори удар.