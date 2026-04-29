БДЖ облекчава пътя към морето: Нощен влак свързва София и Варна през Карлово за лято

БДЖ пуска допълнителен нощен влак по направлението София - Карлово - Казанлък - Сливен - Варна и обратно за предстоящия летен сезон. Чрез него националният железопътен превозвач предоставя на своите клиенти допълнителни възможности за пътуване от и до Черноморието по Подбалканската железопътна линия, съобщиха от компанията. Композицията ще бъде съставена от седящи и спални вагони, като към нея ще бъде включен и директен спален вагон за и от гара Добрич.

ОЩЕ: Влак излезе от релсите край Трявна, има ранени

От четвъртък (30 април) бързият влак от София за Варна ще заминава от Централна гара София в 23:30 часа и ще пристига във Варна в 7:25 часа. Директният спален вагон за Добрич ще пристига в крайната си гара в 8:41 часа, като на гара Повеляново ще бъде включен в състава на бърз влак от Варна за Добрич.

В обратна посока бързият влак от Варна за София ще направи първия си курс в петък (1 май). По разписание влакът ще тръгва от Варна в 21:40 часа. Пътниците от гара Добрич ще могат да използват директния спален вагон, който ще заминава в 20:35 часа в състава на бърз влак от Добрич за Варна. Композицията ще пристига на Централна гара София в 6:07 часа.

Билети за пътуване с влак могат да бъдат закупени от касите в гарите, в специализираните железопътни бюра и през системата за онлайн билетоиздаване, която е достъпна на електронен адрес: https://bileti.bdz.bg/.

ОЩЕ: Празнично пътуване: БДЖ пуска хиляди допълнителни места във влаковете

При закупуване на билет за отиване и връщане, пътуващите могат да ползват намаление от редовната цена от 10% до 20% в зависимост от различните търговски оферти на дружеството.

Клиентите на БДЖ могат да се информират за разписанието на влаковете от електронния пътеводител на официалната страница на дружеството (www.bdz.bg), от служителите на билетните каси и гишетата „Информация”, както и на националния информационен телефон 02/931 11 11.