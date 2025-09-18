БДЖ с парен влак за фестивала “Приказка в Трявна“

БДЖ съвместно с Община Трявна организират атракционно пътуване с ретро влак с парен локомотив. Специалната композиция, начело с парната машина № 16.27, ще пътува от Горна Оряховица до гара Трявна и обратно в събота (27.09) по случай провеждащия се във възрожденското градче Фестивал на духа и занаятите „Приказка в Трявна“. Влакът ще потегли от гарата в Горна Оряховица в 09:55 ч. и ще пристигне в Трявна в 11:36 ч., като по маршрута му са предвидени две спирки в Трапезица (10:13 ч.) и Велико Търново (10:19 ч.), откъдето сдобилите се с билет също ще могат да се качат и да заемат своето място. В обратна посока той заминава от Трявна в 16:00 ч., спира във Велико Търново (16:56 ч.) и в Трапезица (17:01 ч.) и пристига в Горна Оряховица в 17:20 ч.

Колко струват билетите

По време на престоя на влака посетителите ще разполагат със свободно време за разходка из старата градска част на Трявна и ще могат да се включат в съботната програма

на фестивала, включваща занаятчийски ателиета, беседи, музика, поезия и спорт. Домакините са се погрижили и за най-малките, за които ще има организирани забавления.

Цената на двупосочния билет от Горна Оряховица до Трявна е 44 лв. за възрастни с включено запазено място. За децата до 10 години цената е наполовина – 22 лв.

Билетите за пътуването с ретро влака могат да бъдат закупени от билетните каси и железопътните бюра във всички гари в страната, както и онлайн през системата за резервации и билетоиздаване, достъпна на https://bileti.bdz.bg/.

