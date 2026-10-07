Без капка съмнение: Експерти обявиха единодушно откъде са дошли атаките по корабите в Черно море

Нямам капка съмнение откъде е дошла атаката с дронове по корабите в Черно море. Снощи украинският президент Володимир Зеленски анализира случая и каза, че след съвместна работа с българското правителство са стигнали до извода, че това е комбинирана атака от въздушни и морски дронове на Русия. Това заяви пред bTV проф. Румен Кънчев, бивш зам.-министър на отбраната, по повод атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Още: 50 на 50 е: Лице на управлението на Радев почти каза, че Зеленски лъже за корабите в Черно море

„Другият кораб по всяка вероятност превозва оръжия, затова е потопен с много мощен комбиниран удар. Такъв страхотен удар му е нанесен, че, както каза адм. Ефтимов, три минути са били нужни, за да потъне този голям кораб“, допълни той.

Според Стайко Топалов, президент на Международната асоциация за противодействие на дронове сподели мнението на проф. Кънчев, че дроновете са дошли от Русия. "Ако имаме системи за защита, те ще бъдат компрометирани от заглушаването на GPS сигнала", добави той.

Ударен е търговски кораб, той няма силни радари или оръжия. Самият кораб е абсолютно беззащитен. Целта на атаката е ясна – да се каже: „Няма да влизате в Черно море, то е под наш контрол, допълни от своя страна отново проф. Кънчев.

Русия сменя стратегията си на войната срещу Украйна

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„Абсолютно смятам, че ние трябва да направим партньорска организация, с която да защитаваме и нашите, и съседните ширини. Войната ще се увеличава все повече. Ескалацията вероятно ноември, декември, януари и февруари ще бъде много брутална – очаква се, когато стане много студено, да се прекъснат електрически системи, всички обекти от критичната инфраструктура, да се прекъснат доставките на храна. Това е военна тактика“, каза още Топалов.

Според Кънчев Русия сменя стратегията си на войната срещу Украйна.

„Докато досега ударите бяха главно около военната инфраструктура, заводи за оръжия, градове с военна инфраструктура, сега новото е, че Русия нанасят удари върху всички големи градове. Целта е да се разруши икономическата инфраструктура, да се обезсърчи украинския народ, че може да се съпротивлява, и да се каже на ЕС и САЩ, че подкрепата за Украйна е безсмислена.“

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