На 21 ноември 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Вълкан, Вълко, Вълчо, Въло, Въльо, Вълчан, Въчо, Вълкана, Въла, Вълкасив, Вълю, Въла, Вълка, Вълкан, Вълкана, Вълкадин, Вълко, Въло, Въльо, Вълешко, Вълчан, Вълчин, Вълчо и производните им. На този ден се отбелязва Въведение Богородично. Божията Майка била въведена в Йерусалимския храм от родителите си св. Йоаким и Анна, когато навършила 3 години. И това било не еднократно въвеждане "за една свещ само", както ние днес бихме се изразили, а въведение завинаги: въведение пред Божия престол, въведение пред Божието лице, въведение за служение всеотдайно и благоговейно, въведение вечно.

Пожелания

Нека твоят празник бъде тържество на любовта, приятелството и верността! Бъди честит, щастлив, успешен и нека късметът винаги бъде до теб!

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Честит имен ден! Този ден е специален - бъди специална и ти! Нека този ден ти донесе всичко, за което си мечтала и то винаги да остане в живота ти!

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичан!

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбен, бъди уверен, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет!

Имени дни 2026 г.