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Без "ковид добавка": Ето кога изплащат пенсиите за юли

30 юни 2026, 14:22 часа 391 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Без "ковид добавка": Ето кога изплащат пенсиите за юли

Изплащането на осъвременените пенсии през юли чрез пощенските станции ще се извърши от 7 юли (вторник) до 20 юли (понеделник) включително. Парите на пенсионерите, които получават преводи по банков път, ще бъдат налични по сметките им на 7 юли 2026 г., съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Осъвременяването с 7,8% на пенсиите по т. нар. „швейцарско правило“ ще обхване всички лица с отпусната трудова пенсия до края на 2025 г.

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От 1 юли увеличение от 7,8% на получаваните суми ще получат и пенсионерите, които вземат част от пенсията на починалия си съпруг/съпруга или т. нар. „вдовишка добавка“.

Със същия процент ще бъде осъвременен и минималният размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст, който от 322,37 евро ще нарасне на 347,51 евро. Коригирани нагоре ще са и производните от този размер минимални размери на другите трудови пенсии - пенсиите за стаж и възраст при непълен осигурителен стаж, инвалидните пенсии, наследствените пенсии и др.

На увеличение с 7,8% от 1 юли 2026 г. подлежи и социалната пенсия за старост, която с постановление на Министерския съвет беше определена в размер на 183,81 евро. Нейното повишение ще се отрази положително на редица други пенсии и добавки, чиито размери се определят като процент от социалната пенсия за старост.

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От 1 юли 2026 г. при отпускане на всички пенсии, свързани с трудова дейност, в размера им вече няма да се включва допълнителна сума от 30,68 евро или т. нар. „ковид добавка“.

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На 2 юли на всички правоимащи ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец юни.

Датата за изплащане на паричните обезщетения за безработица през този месец е 15 юли (сряда).

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Пенсионери Пенсии пенсия ковид добавки
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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