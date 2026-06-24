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Кабинетът реши: От 1 юли социалната пенсия за старост се увеличава

24 юни 2026, 16:59 часа 677 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Кабинетът реши: От 1 юли социалната пенсия за старост се увеличава

Представителство взе решение в подкрепа на най-възрастните хора с най-ниски доходи в обществото. От 1 юли социалната пенсия за старост ще се увеличи до 183,81 евро. Това обяви след днешното заседание на Министерския съвет Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика.

Такава пенсия получават всички хора, навършили 70 години, годишният доход на член от семейството им е под 30% от линията на бедност и нямат конкретен принос в осигурителната система.

"Увеличението е равно на това, което използвахме от швейцарското правило. Така приключваме и цикъла от увеличение на всички видове пенсии, които се актуализират в съответствие с швейцарското правило. Увеличението повишава и други пенсии, които не са свързани с трудова дейност – инвалидните пенсии, социалната пенсия за инвалидност, както и персоналната пенсия. Увеличението на тази пенсия води и до увеличение на две основни добавки към пенсиите – тази за чужда помощ за хората с увреждания, както и добавките за ветерани от войните. Така повишаваме доходите на над 163 000 души", поясни още Ефремова.

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По думите ѝ това е част от пакета мерки, които правителството разгръща последователно в подкрепа на най-уязвимите хора в обществото, като паралелно с това има много други мерки за социални услуги – подсигуряване на топъл обяд, помощи за отопление.

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Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
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