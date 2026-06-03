"Не взимаме ковид-добавката, а увеличаваме пенсиите": Проданов обясни скандалните си думи за 2-те евро

Не взимаме ковид-добавката, а увеличаваме пенсиите. Фразата, която ми сложила в устата, че не всички пенсионери ще умрат от глад без тези 2 евро, беше само първата час от моето изказване. Втората беше, че няма да оставим нито един пенсионер да изпадне зад борда. Но ще го правим таргетирано – не през пенсионната система, а през социалната. Това каза депутатът от "Прогресивна България" и председател на временната бюджетна комисия Константин Проданов в ефира на Нова телевизия във връзка с предложението да не се осъвременява т.нар. ковид-добавка към пенсиите. Идеята мина на второ четене в комисия на 2 юни. Тя означава, че така се спестяват по 2,39 евро от пенсията на всеки пенсионер.

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Депутатът на Радев обясни, че дефицита е рекорден към май, но това е на фона на висока инфлация. „Той е нараснал със 750 млн. евро само за един месец. И това е видимия дефицит, а невидимия все още не е ясен. Числата са за около 2.5 млрд. евро. В следващите дни ще излезем с конкретни разкрития за големи злоупотреби, нагласени обществени поръчки, разплатени пари без нищо да е направено. Най-много тези пари са в пътищата и НКЖИ. Ситуацията с фискалния резерв също е критична. Заявиха, че бил пълен, но към днешна дата използваемите средства са под 1 млрд. евро. Трябва да има ясна картина за състоянието на държавата и ще се обявят мерките и ясната картина“, каза той.

Трябваше ли да се започна точно от пенсионерите и думиоте му, че няма да обеднеят той каза, че това, което вчера е прието на второ четене е промяна в удълижтелния закон, която увеличава пенсиите на 800 000 пенсионери. Това не беше направено от предходното управление, те отказаха да го направя. Промяната за ковид добавката – тя беше временна мярка, ковид няма, а продължава да се отпуска. Ако досега се пенсионирате утре вие ще получите пълна ковид добавка, но при минималката менсия тази добавка я няма. Нашето предложение нямаше да засегне нито тези хора, нито хората с максимална пенсия.

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Попитан от пенсионерите ли трябва да се взима и защо не решават проблемите в Сектор „Сигурнос“ и раздутата администрация, Проданов отговори, че има конкретни мерки и скоро ще бъдат обявени.

„Ситуацията с бюджета е катастрофална“, категоричен бе той. Според него това е заради решения в предходните години. "Намаляването на субсидиите за партиите е знак на солидарност. Заплатите на депутатите ще бъдат замразени", каза Проданов.

От "Прогресивна България" били принудени да направят структурни реформи в държавната администрация заради предстоящия свръхдефицит. "Всички министерства правят анализ за незаети щатове, работещи пенсионери и партийни калинки", обясни депутатът.